Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea vicepresedinta a SUA, Kamala Harris, va demisiona luni din Senat, transmite Reuters. Surse din randul asistentilor senatoarei au aratat ca ea se pregateste pentru a-si prelua functia alaturi de noul presedinte, Joe Biden, incepand de miercuri, noteaza Agerpres. Guvernatorul statului California…

- Vicepresedintele american Mike Pence a promis joi ca va respecta istoria tarii si va asigura o tranzitie sigura de putere catre presedintele-ales Joe Biden, la opt zile dupa ce sustinatorii liderului in exercitiu de la Casa Alba, Donald Trump, au luat cu asalt Capitoliul, relateaza Reuters. Pence a…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi ca imaginile cu violențele de la Capitoliu i-au starnit ”furie” și amaraciune, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters. Ea a adaugat ca regreta faptul ca Donald Trump nu și-a recunoscut infrangerea in alegerile prezidențiale. Merkel a mai afirmat…

- Joe Biden va fi investit pe 20 ianuarie drept al 46-lea președinte american, prilej cu care organizatorii au anunțat, duminica, o ceremonie care va include o „parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.Pe 20 ianuarie, dupa ceremonia de depunere a juramantului,…

- Pennsylvania a certificat marti rezultatele alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie in acest stat american, a transmis guvernatorul Tom Wolf, un anunt care cimenteaza victoria democratului Joe Biden in acest stat-cheie, informeaza Reuters si AFP. 'Astazi, Departamentul de Stat din…

- Localnicii din satul din India unde isi are originea un bunic al candidatei democrate la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, au desenat joi sloganuri pe strazi prin care ii urau victoria, in contextul in care Joe Biden, partenerul din tandemul democrat la scrutinul prezidential american,…