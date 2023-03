Stiri pe aceeasi tema

- Riscul ca Istanbulul sa fie lovit de un cutremur cu magnitudine peste 7,3 in urmatorii 30 de ani este de 47%, anunțau seismologii. Cutremurul care a devastat insa Turcia la inceputul lunii februarie a crescut panica in randul locuitorilor și nivelul de alerta. Oamenii spun ca au inceput sa stea cu sticle…

- Cutremurele din Turcia au șocat intreaga lume și au avut urmari catastrofale. La misiunile de cautare a supraviețuitorilor seismelor au participat salvatori din toate colțurile lumii. Cei care au plecat din Cluj ne-au povestit experiența prin care au trecut.

- Mii de ursuleți de pluș și alte jucarii de pluș au fost aruncate pe teren duminica, 26 februarie, in timpul meciului de la Istanbul dintre Besiktas și Antalyaspor, ca o donație pentru copiii supraviețuitori ai cutremurului din Turcia. Evenimentul a fost organizat de fanii lui Besiktas ca parte a eforturilor…

- Autoritațile din Instanbul au decis sa tranforme unul dintre cele doua feriboturi din portul Yenikapi in locuința plutitoare pentru sinistrații din Turcia. Peste 1.000 de persoane care au ramas fara case in urma cutremurelor devastatoare din aceasta saptamana urmeaza sa fie preluate din provincia Hatay,…

- Potrivit marturisirilor facute in exclusivitate pentru Playtech Știri, de Anda Calin, partenera actorului Liviu Varciu, in ziua cutremurului devastator, de 7, 8 grade, din Turcia, ea se afla in aeroport pentru a-și aduce fiica aflata in vizita la bunica, in Turcia. Anda recunoaște ca ea și Liviu au…

- Un jurnalist din Istanbul a povestit pentru ca oamenii aflați sub cladirile prabușite dupa cutremurele devastatoare care au lovit Turcia trimit mesaje vocale, clipuri video și locația lor jurnaliștilor și apropiaților, cerand ajutor.

- Turcia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, teritoriul ei fiind la intersecția mai multor falii importante. Turcia este traversata de o falie nordica ce duce pana in zona Istanbulului. Cutremurele aparute aici sunt provocate de ciocnirea cu placa tectona euroasiatica de la nord, aceeași…

- Prin clipe de teroare trec si romanii din Turcia. Unii abia au reusit sa iasa din case, altii stau in masini cu cei mici. Sunt marturii ale celor care au simtit cutremurele sI replicile lor de dimineata.