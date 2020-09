Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Ecologist Roman, filiala Neamț, pare ca a fost total surprins de alegerile locale, din moment ce are un singur candidat la o funcție de primar și foarte puține, adica doua, liste la consilieri locali. Candidatul care a trecut de barierele ințelegerilor locale de partid este doamna Nicoleta…

- SOLUTIE…Intrat in politica de doar doua luni, dar cu peste 20 de ani de experienta in administratie, Daniel Dobranici vrea sa faca istorie in comuna Delesti. Cunoscut si recunoscut in comuna ca un om serios, harnic si dedicat in ceea ce face, candidatul PNL la functia de primar promite oamenilor ca…

- SUSTINERE…Candidatul lansat de PNL la Primaria Albesti, Geanina Onila sau „doamna farmacista” asa cum este cunoscuta in localitate, se bucura de sustinerea comunitatii. Aceasta este insa incurajata si sustinuta si de ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Desi se afla la prima confruntare de acest gen, Geanina…

- REZOLVARE…Negrestiul, oras uitat de catre cei care conduc destinele judetului, are o sansa acum, odata cu decizia lui Cristinel Rusu de a candida la functia de primar al orasului. A dat dovada ca stie ce are de facut in momentul in care pentru Negresti, confruntat cu o acuta lipsa de apa potabila, a…

- CANDIDAT…Condusa, inca de la infiintare, de acelasi edil, comuna Puscasi a reusit sa-si schimbe primarul, dar, din pacate, de mai bine de patru ani, dezvoltarea sa a stagnat. Batranul primar, Neculai Ignat, dupa o viata de truda, a plecat la odihna bine meritata. Mai mult, unele dintre investitiile…

- FINALISTI…La Husi, in orasul ministrului Sanatatii, batalia pentru fotoliul de primar se anunta una interesanta. Ioan Ciupilan, uzat de cele trei mandate, da semne de oboseala, iar Opozitia este mai aproape ca niciodata de a-l ajunge din urma pe edilul care in ultimii patru ani a fost mai mult nervos,…

- INGENIOS… Revenit acasa, dupa 18 ani petrecuti in strainatate, candidatul liberal la functia de primar al comunei Puiesti vine in fata alegatorilor cu propuneri de schimbare, in bine, in ceea ce priveste calitatea vietii oamenilor din comuna. „Puiesti era comuna care dadea ora exacta pe aceasta vale…

- La o zi de la anuntul ca o minora de 12 ani a disparut din localitatea olteana Cilieni, IPJ Olt anunta disparitia unei alte copile, de 13 ani, din aceeasi localitate din Olt. Disparitia Mirelei Ionela Dragut a fost anuntata de tatal sau azi-noapte. Fata ar fi plecat sa se intalneasca cu prietenul ei,…