- Codrin Ștefanescu a vorbit, vineri, ca in partid a fost pus la cale un puci chiar de catre prietenii lui Liviu Dragnea. "Asta a fost puciul organizat acum 2 ani de zile impotriva lui Liviu Dragnea. I-au vrut nu doar funcția, ci capul, inima. Sunt oameni pe care i-a bagat in casa, li se destainuia,…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a spus, in cadrul convorbirii avute cu jurnalista Anca Alexandrescu, despre prietenii pe care ii avea in partid, dar și despre mandatul Vioricai Dancila. Dragnea a vorbit despre Paul Stanescu, liderul de la Olt, dar și despre Ionel Arsene, ca despre niște prieteni…

- Intrebat despre posibila alianta intre PSD si Pro Romania, Liviu Dragnea a raspuns: "Sa faca ce vor, sa se alieze. Si daca se aliaza, intr-o saptamana se iau la cearta", a declarat Liviu Dragnea la Realitatea Plus. De asemenea, Dragnea a dezvaluit "reteta" prin care unii dintre liderii…

- Rareori mi-a fost dat sa vad o ratare atit de mare in presa cum este asa-zisul interviu cu Liviu Dragnea, pe care, in Penitenciarul Rahova, i l-a luat fosta lui consiliera, Anca Alexandrescu, acum „realizator” la Realitatea Plus! Sa ai aceasta oportunitate de a face un interviu cu cel care era acum…

- Administratia Nationale a Penitenciarelor (ANP) a reactionat, a patra oara in doar 24 de ore, cu privire la interviul acordat de Liviu Dragnea, inchis la Penitenciarul Rahova, fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, acum la Realitatea Plus....

- Interviul acordat de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, fostei sale consiliere, Anca Alexandrescu, acum angajata la Realitatea Plus, ar putea avea consecințe pentru deținutul incarcerat la Penitenciarul Rahova.Potrivit unor surse penitenciare, Anca Alexandrescu ar fi fost trecuta de Liviu Dragnea…

- "Vad iesirile domnului Iohannis la adresa PSD. Ceea ce ma deranjeaza ca membru al acestui partid este ca nu exista o reactie clara a actualei conduceri a partidului, pentru ca nu este corect ca presedinte sa faci afirmatii la adresa unui partid politic, fara sa aduci probe", a declarat Eugen Teodorovici,…

- Interdictia de zbor intre Romania si state din Uniunea Europeana, SUA si Orientul Mijlociu va fi prelungita pana dupa data de 16 mai, iar liniile de pasageri si-ar fi anulat cursele catre aceste destinatii pana la expirarea starii de alerta, sustin specialistii in calatorii.