Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. In Romania sunt deschise 12 sectii de votare.

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a avizat…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a avizat dizolvarea…

- Moscova ar fi investit 11.453.000 de euro in campania electorala a fostului presedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, care a candidat pentru al doilea mandat la alegerile prezidentiale din noiembrie 2020, insa fara succes, fiind invins de contracandidata sa proeuropeana Maia Sandu, dezvaluie…

- Uniunea Europeana va sprijini Republica Moldova in perioada 2021-2024 cu suma de 600 de milioane de euro sub forma de investiții și intervenții pentru reformarea unor domenii cheie. Banii vor fi alocați in baza unui plan de recuperare economica. Anunțul privind aprobarea planului a fost facut…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind dizolvarea actualului Parlament și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Evenimentul are loc dupa ce hotarârea Parlamentului privind declararea starii de urgența, timp de doua luni, pâna pe 30 mai, a fost declarata…

- „Sunt hotarata sa repun țara pe calea dezvoltarii democratice și sa construiesc in Moldova un stat de drept. Poporul nostru vrea și merita instituții care sa lucreze in interesul oamenilor”. Este declarația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, facuta la Strasbourg, la lansarea Planului…

- Igor Dodon a prezidat astazi ședința Consiliului Republican al PSRM in cadrul careia a fost aprobata urmatoarea declarație: Moldova este un stat independent care nu va admite controlul din exterior a instituțiilor de stat. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova califica decizia Curții Constituționale,…