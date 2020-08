Stiri pe aceeasi tema

- Champions League revine astazi cu doua partide din returul optimilor de finala: Manchester City - Real Madrid și Juventus - Lyon. Ambele dueluri pot fi urmarite in format liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro;Real Madrid trebuie sa inscrie cel puțin doua goluri pe Etihad pentru a spera la prezența in Final…

- Juventus e vechea și noua campioana din Serie A, dominația formidabila a „Batranei Doamne” continuand și in acest sezon. Cristiano Ronaldo&co. și-au asigurat cel de-al noualea titlu consecutiv dupa succesul reușit aseara in fața Sampdoriei, scor 2-0. Cu o singura victorie in ultimele cinci meciuri,…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Cautam sa pornim cu dreptul și in aceasta saptamana. Compunem biletul zilei din trei pronosticuri, cu o varianta peste 1.5 goluri selectata pentru derby-ul Juventus – Lazio. Torinezii cauta succesul care sa-i duca și mai aproape de titlul, in timp ce romanii n-ar…

- SERIE A. Arbitrii italieni au acordat 159 de penalty-uri in acest campionat, deja cu 30% mai multe ca in toata editia trecuta. Si peste cele dictate la un loc in Premier League si Bundesliga in actualul sezon. Penalty- urile din care Juventus a evitat, si gratie executiilor lui Ronaldo, esecul cu Atalanta…

- Juventus și Atalanta au remizat la Torino, scor 2-2, in derby-ul etapei 32 din Serie A. Meciul se anunța a fi spectaculos și nu a dezamagit catuși de puțin. Atalanta, echipa-spectacol din Italia, ar fi urcat pe locul 2 cu o victorie și s-ar fi apropiat la doar 6 puncte de „Batrana doamna”. Insa nu a…

- JUVENTUS - LECCE 4-0. Cristiano Ronaldo a marcat aseara din penalty-ul scos tot de el si a oferit un assist la reusita lui Higuain. Are 16 reusite acasa in acest sezon din Serie A, cele mai multe din campionat, la egalitate cu Ciro Immobile. Dupa ce a ratat un penalty in semifinala Cupei cu Milan, Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo a tras in bara, irosind a doua lovitura de pedeapsa in tricoul lui Juventus. S-a terminat 0-0, dar campioana s-a calificat in finala Cupei (1-1 in tur cu Milan). Miercuri, cu invingatoarea dintre Napoli și Inter (astazi; 1-0 in tur pentru napolitani) Fotbalul italian a inceput și el…