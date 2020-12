Liga a 4-a s-ar putea relua în luna aprilie Liga 4 PROBLEME… Din cauza pandemiei de coronavirus, campionatele din Liga 4 si Liga 5 au in continuare de suferit. Startul sezonului 2020-2021 a fost amanat, iar sefii AJF Vaslui trebuie sa modifice sistemul competitional pentru a termina sezonul pana in luna iunie a anului viitor. Reprezentantii AJF Vaslui iau in calcul mai multe variante, Articolul Liga a 4-a s-ar putea relua in luna aprilie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a schimbat strategia de vaccinare anti-COVID cu trei zile inainte de startul campaniei. In Marea Britanie au ajuns 800.000 de doze de vaccin de la Pfizer si BioNTech. Campania de vaccinare va incepe marți, dar nu medicii vor fi primii imunizati. „Acum au fost mentionate persoanele care…

- SFANTUL COPIILOR… Pe 6 decembrie, Biserica il pomenește pe Sfantul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cinstit de toata creștinatatea, pentru ca este sfantul iubirii. In popor se crede ca de Sfantul Nicolae incepe iarna, cu adevarat. In aceasta zi, Moșul iși scutura barba sura și incepe sa ninga.…

- Zeci de persoane stau, de cateva ore, in fața Serviciul public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor, situat pe strada Ștefan cel Mare din Vaslui, ingramadite, unele dintre ele fara maști, cu zero distanțare fizica. Culmea ironiei, acest serviciu se subordoneaza Prefecturii…

- Handbal FARA HANDBAL… Viitorii handbalisti ai Vasluiului mai au de asteptat. Din cauza coronavirusului, Federatia Romana de Handbal a amanat startul sezonului oficial 2020-2021 in competitiile juvenile pentru luna ianuarie a anului viitor. Veste proasta pentru cluburile de copii si juniori din tara.…

- Reprezentanții unei case de amanet din județ au dat in judecata un barbat din Iași. Reclamanții au cerut despagubiri in instanța de la Mihai Gabriel Șerban. Aceștia au susținut ca au constatat ca ieșeanul le adusese niște gablonțuri, in locul unor bijuterii din aur Un barbat din Iași a fost dat in judecata…

- In urma cu mai bine de o saptamana, unui client al Restaurantului Prive din Iași i s-a facut rau dupa ce a consumat o pizza livrata la domiciliu. Acesta acuza personalul de neglijența grava in serviciu. Reprezentanții localului au refuzat sa comenteze incidentul petrecut pe data de 12.10.2020 Un tanar…

- ISTORIE… Brutalitatea actului de la Viena, indiferent cum l-am numi, a socat puternic intreaga opinie publica romaneasca, desi fusese oarecum pregatita psihologic. Realitatea a depasita, insa, orice imaginatie. Reprezentantii nostri au fost tratati aproape cu violenta, chiar daca aceasta nu se manifesta…

- BANI… Fermierii vasluieni vor primi, incepand de vineri, 16 octombrie, avansul in cadrul schemelor pe suprafata aferente anului 2020. Suma alocata Romaniei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru aceste plati este de 1,94 de miliarde de euro. Potrivit Agentiei de Plati si Interventie…