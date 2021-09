Liga a 4-a: Goluri la foc automat pe „Cetate” şi la Stremţ în primele meciuri ale etapei a 5-a Liga a 4-a: Goluri la foc automat pe „Cetate” si la Stremt in primele meciuri ale etapei a 5-a In primele jocuri din runda a 5-a a Ligii a 4-a s-a inscris la foc automat, fiind marcate in total 14 goluri, impartite frateste, in mod egal, in disputele de pe stadionul „Cetate” din Alba Iulia si de la Stremt. Iata rezultatele inregistrate: *CS Universitatea Alba Iulia – Energia Sasciori 7-0 (3-0) Au marcat: M. Domsa (3, 45, 58), Bucurica (30), R. Trif (48), B. Sava (60 – autogol), Baghiu (75). Golul care a deblocat tabela a fost inscris devreme, ceea ce a simplificat si mai mult misiunea formatiei… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

