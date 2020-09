Liga 3 / „U” Craiova II a debutat cu o înfrângere în noul sezon Universitatea Craiova II a debutat cu o infrangere in noua stagiune din Liga 3. Alb-albaștrii au pierdut cu scorul de 2-0 intalnirea cu echipa a doua a Academicii Clinceni, intr-un meci disputat in deplasare, din cadrul seriei a 6-a. Acesta a fost primul joc al lui Mugur Gușatu pe banca oltenilor. Golurile invingatorilor au fost reușite de Dobre (50), Jerbea (64). De menționat ca Universitatea a folosit in acest meci mai mulți juniori nascuti in 2003 si 2004. Universitatea Craiova II: Dica – Olteanu, Popescu, Dobre, Zamfir – Enache, Mitru, Petre – Tranca, Popa, Ricman. Inainte de meciul de pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

