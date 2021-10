LIGA 3: Cetate Râşnov învinge pe Kids Tâmpa! SR, eşec la scor! Inca o infrangere pe Kids Tampa in Liga a 3-a. ACS Kids Tampa Brașov a pierdut cu 2-0 (1-0) partida de pe propriul teren contra celor de la CS Olimpic Cetate Rașnov. Meciul, care a contat pentru a etapa a 7-a din Liga a 3-a, seria a 5-a, a inceput practic de la 1-0 pentru oaspeți, care au reușit sa marcheze prin Rusu in minutul 10, cu un șut de la 25 de metri. Deși o buna parte din joc a fost dominata de gazde, care au avut și cateva situații periculoase, golul a venit tot in poarta aparata de Tudor Alexa, chiar la ultima faza, cand Alupoaie l-a invins din lovitura libera pe goalkeeper-ul „urșilor”.„Sunt… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

