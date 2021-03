Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș și Academica Clinceni se infrunta azi, la ora 19:15, in runda cu numarul 28 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Cu doua runde inainte de finalul sezonului regulat, FC Argeș (36 de puncte) e pe 9,…

- Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu FC Arges de sambata este „o finala” pe care formatia sa trebuie sa o castige pentru a ramane pe loc de play-off. „Este o finala pentru noi. De fapt, cam toate au fost ca niste…

- Clubul FC Argeș anunța punerea in vanzare a biletelor virtuale pentru meciul cu Academica Clinceni, din etapa 28 a Ligii I, partida programata sambata, 20 martie, de la ora 19.15, pe stadionul Nicolae Dobrin. Suporterii au ocazia sa isi arate din nou atasamentul fata de echipa fanion a judetului care…

- FC Argeș intalnește sambata, de la ora 19:15, in Trivale, pe Academica Clinceni. Duelul este așteptat cu sufletul la gura de intreaga comunitate alb-violeta. Obiectivul declarat este victoria, mai ales ca, printr-un succes, formația argeșeana urca pe un loc de play-off! „Din pacate, nici la acest meci,…

- Dinamo București și Sepsi Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare, în etapa a 23-a din Liga 1.În urma acestui rezultat, Dinamo ocupa locul 10 (26 puncte), în timp ce Sepsi se afla pe poziția a patra (35 puncte).Au…

- FC Argeș și Viitorul deschid runda cu numarul 23 din Liga 1. Meciul se joaca azi, de la ora 20:00, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. In tur, Viitorul și FC Argeș au remizat, scor 2-2. Articolul Mare meci in Trivale :…

- Fundașul central Marius Constantin a afirmat ca Universitatea Craiova s-a prezentat ceva mai bine in meciul de la Giurgiu, contra Astrei. El admite insa ca Știința e departe de cum ar trebui sa joace. „Intr-adevar, nu este rezultatul pe care-l așteptam. Din punctul meu de vedere cred ca am controlat…