Liga 1, etapa a 6-a din play-off și play-out. CFR Cluj și FCSB continuă lupta pentru titlu CFR Cluj a invins-o pe Academica Clinceni la limita, in deplasare, scor 1-0, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Cu patru etape inainte de final, ardelenii raman principalii favoriți la titlu. FCSB a batut pe terenul celor de la Botoșani, dar are doua puncte mai puțin. Craiova a pierdut la Sf. Gheorghe și e ieșita din orice calcule la caștigarea campionatului. Play-off, etapa a 6-aMiercuri, 5 maiSepsi Sf. Gheorghe – Craiova 2-0 (detalii, pe gsp.ro ) Joi, 6 maiAcademica Clinceni – CFR Cluj 0-1 (detalii, pe gsp.ro )FC Botoșani – FCSB 1-3 (detalii, pe gsp.ro ) Play-out, etapa a 6-aMarti,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

