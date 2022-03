Liderul UDMR din Consiliul local Carei, Fazakas Zoltan, face referire in intervenția sa din data de 17 martie 2022 la formațiunea UDMR-FDG, minutul 3,46 din inregistrarea video. In Consiliul local Carei avem doar consilieri de la UDMR, PSD și PNL. Nimeni de la FDG nu a candidat sub sigla FDG sau a vreunei alianțe din care sa faca parte FDG ci doar pe listele UDMR. Se practica constant intoxicarea publicului privind apartenența oficiala a consilierilor din CL Carei. Potrivit documentelor oficiale, la alegerile din 27 septembrie 2020 nu s-a inscris nimeni de la FDG și nici vreo alianța care sa…