Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos o ia inaintea lui Elon Musk și Richard Branson. Miliardarul va fi primul care va zbura in spațiu, impreuna cu fratele lui, Mark si castigatorul unei licitatii. Se va intampla pe 20 iulie, cand toți vor urca la bordul rachetei construite de compania lui Bezos, Blue Origin. Intr-un mesaj pe…

- CEO-ul Amazon a anunțat ca va face parte din primul zbor turistic al companiei sale spațiale, Blue Origin, care va avea loc pe 20 iulie. Vestea a fost facuta printr-un videoclip postat de Bezos pe Instagram , in care spune ca el și fratele sau, Mark, se vor lansa in spațiu pe 20 iulie la bordul unei…

- Calatoria este stabilita pentru 20 iulie, la doua saptamani dupa ce el va renunta la functia de CEO al Amazon. „De la varsta de 5 ani, am visat sa calatoresc in spatiu”, a scris antreprenorul, luni, pe Instagram. „Pe 20 iulie, voi face aceasta calatorie cu fratele meu. Cea mai mare aventura cu cel mai…

- Fondatorul Amazon Jeff Bezos va zbura in spațiu luna viitoare la bordul primei nave lansate de compania sa aerospațiala, Blue Origin, a anunțat luni miliardarul american, citat de Reuters și CNN . „Inca de cand aveam cinci ani am visat sa calatoresc in spațiu. Pe 20 iulie voi face acea calatorie cu…

- Fiind una dintre cele trei companii private de explorare a spațiului, pe langa SpaceX și Blue Origin, Virgin Galactic și-a deschis oficial spațioportul din New Mexico cu un zbor inaugurual al avionului spațial VSS Unity, aeronava capabila sa zboare la peste 80 de Km altitudine și sa aterizeze asemenea…

- Virgin Galactic a lansat un zbor in spatiu din New Mexico. SpaceShip Two s-a ridicat la aproape 90 de kilometri deasupra Pamantului. Dupa doua ore de la lansare, avionul spatial a revenit pe Pamant. A fost facut inca un pas catre turismul spatial. Sambata, Virgin Galactic a lansat cu succes…

- Blue Origin, compania americana producatoare de rachete a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta pentru un loc in nava sa spatiala ''New Shepard'' s-a ridicat la 2,4 milioane de dolari in a doua runda a licitatiei in curs de desfasurare, informeaza miercuri Reuters. Compania…

- Blue Origin, compania aerospațiala a miliardarului Jeff Bezos, a declarat miercuri ca va trimite pentru prima data oameni în spațiu pe 20 iulie pentru câteva minute, la bordul navei spațiale New Shepard, un moment de reper într-o competiție de a introduce calatoriile spațiale private,…