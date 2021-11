Letonia, prima țară din UE care permite angajatorilor să-și concedieze angajații nevaccinați Parlamentul leton a aprobat joi, in procedura de urgenta, un act normativ care permite concedierea angajatilor, atat din sectorul public, cat si din cel privat, care nu se vaccineaza anti-COVID-19, relateaza Agerpres. Conform prevederilor adoptate, acei angajati care refuza vaccinarea si nici nu-si pot desfasura activitatea in regim de telemunca (sau refuza telemunca) pot fi suspendati pentru o perioada de maxim trei luni, fara plata salariului, iar daca nu se vaccineaza pana la terminarea acestei perioade de suspendare pot fi concediati. Dispozitiile noii legi, care conform presei letone intra… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de supraveghere și control vamal ale Direcției Generale a Vamilor și structurilor vamale teritoriale au participat la Operațiunea Joint Action Day Finestra, sub coordonarea FRONTEX, care a avut ca scop combaterea criminalitații la frontiera terestra externa a estului și sud-estului Uniunii…

- Proiectul de lege inițiat de UDMR și PNL, prin care se incearca introducerea obligativitații deținerii și prezentarii certificatului digital UE Covid-19, pentru a avea acces la locul de munca, nu a...

- Proiectul de lege privind compensarea facturilor la energie energie electrica si gaze naturale pentru pentru consumatorii casnici va intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Proiectul a fost adoptat deja de Senat. Legea prevede ca masuri: majorarea sumelor platite de la bugetul…

- In ziua in care Austria a inregistrat cel mai mare numar de infectari din 2021, aproape 3.800, Guvernul de la Viena a anunțat ca certificatul verde va fi obligatoriu pentru locul de munca, acolo unde in birou exista mai mult de o persoana, relateaza Agerpres. O masura similara este deja in vigoare,…

- VEȘTI BUNE: persoanele care primesc AJUTOR SOCIAL il vor putea cumula cu salariul timp de șase luni, dupa ce se ANGAJEAZA VEȘTI BUNE: persoanele care primesc AJUTOR SOCIAL il vor putea cumula cu salariul timp de șase luni, dupa ce se ANGAJEAZA Potrivit unui OUG publicat in Monitorul Oficial, persoanele…

- Premierul Florin Cîțu a lansat marți un nou atac la adresa lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și contracandidatul sau în cursa pentru șefia PNL, de aceasta data pentru întârzierea adoptarii în Parlament a legii consumatorului vulnerabil la energie și gaze.…

- PSD cere o lege a consumatorului vulnerabil Foto: wikipedia.org. Realizator: Partidul Social Democrat cere dezbaterea si adoptarea de urgenta în Parlament a legii consumatorului vulnerabil sau adoptarea unei ordonante de urgenta care sa prevada masurile de sprijin necesare pentru cei aflati…

- Alte 485 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 414 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 32 sunt de import: 8-Italia, 6-Turcia, 4-Romania, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Canada, 1-Letonia,…