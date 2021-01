Legume albe pentru meniul de iarnă Ai auzit de dieta pe culori? Citeva alimente albe nu ar trebui sa lipseasca din meniul tau de iarna. Uite ce beneficii au ele pentru sanatate și de ce trebuie sa le consumi cit mai des. Țelina Cruda sau preparata la aburi, țelina conține mult fier și mai bine de 70% din doza zilnica recomandata de vitamina K, esențiala pentru sanatatea oaselor. Usturoiul Un mic antibiotic natural, cu efect antivir Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

