In ultimele saptamani, pandemia de Coronavirus și masurile impuse de autoritați au crescut costurile transporturilor internaționale, iar diferențele de curs incep sa fie resimțite de antreprenorii romani. In condițiile in care prognoza o creștere a cifrei de afaceri la final de an, Laptaria cu Caimac anticipeaza ca va amana investițiile de anul acesta, dar continua sa angajeze personal, pe care il platește pentru zilele de izolare, a declarat, pentru wall-street.ro, Adrian Cocan, manager Laptaria cu Caimac.

