Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: „Creșterea competitivitații societații AFROMAR COM SRL prin achiziția de utilaje”Numele beneficiarului: AFROMAR COM SRLObiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in creșterea competitivitații și dezvoltarea societații pe piața serviciilor ȋn domeniul lucrarilor de instalații electrice prin achiziția de echipamente tehnologice moderne cu un grad sporit de noutate si performanta și angajarea de personal de specialitate. Valoarea totala a proiectului: 1.505.048,87 LeiFinanțarea nerambursabila: 950.340 Lei, din care valoarea…