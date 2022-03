Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Crucea Roșie Romana- filiala Dolj organizeaza o acțiune ampla in scoli si gradinite pentru a colecta alimente, produse de igiena personala și articole pentru copii pe care sa le duca in Ucraina. Campania se numeste Ucraina- Umanitatea nu are granite. Sunt asteptati…

- In aceste zile de grea incercare pentru poporul ucrainian și pentru intreaga lume, Organizația Femeilor Liberale Alba și Tineretul Național Liberal Alba organizeaza o colecta pentru Ucraina. In acest sens, toți cei care doresc sa se alature demersului nostru pot aduce, de luni pana vineri, intre orele…

- ARAD. In cadrul campaniei „Umanitatea nu are granite” declansata de Crucea Rosie Romana, filiala judeteana colecteaza produse pentru cetațenii ucraineni care fug din calea razboiului.

- Donațiile includ alimente și produse de igiena pentru a susține refugiații sosiți din Ucraina; Totodata, compania contribuie la amenajarea a doua centre de gazduire a refugiaților de catre Fundația FARA, in orașul Suceava și in Cacica, județul Suceava; In plus, Carrefour Romania colaboreaza cu echipa…

- Produse alimentare, inclusiv paini, lipii si conserve, materiale de igiena, scutece, dar si alte donatii facute de bihoreni au ajuns in Ucraina, voluntarii fiind ajutati sa le treaca de catre reprezentantii Crucii Rosii din Ucraina, dar si de consulul Romaniei de la Cernauti.

- Unul dintre cei mai importanți constructori din Transilvania trimite un TIR cu alimente si produse de prima necesitate la Sighetu Marmației, pentru refugiații veniți din Ucraina. Transilvania Smart City mai pune la dispoziția Primariei un teren racordat la utilitați pentru o baza pentru o baza pentru…

- In ultimele 24 de ore, Primaria Capitalei a oferit asistenta pentru 112 cetateni ucraineni care au ajuns in Bucuresti ca urmare a razboiului din Ucraina, anunta Nicusor Dan. Printre acestia sunt familii cu copii, fotbalisti ai echipei Desna Cernihiv si pictorita Katerina Rubakova.

- Mobilizare la Alba Iulia, pentru sprijinul refugiaților ucraineni. Transport de alimente și haine spre granița Mai mulți locuitori ai municipiului Alba Iulia s-au mobilizat și organizeaza transporturi de alimente și haine pentru refugiații din Ucraina. Articole de imbracaminte ar urma sa fie trimise…