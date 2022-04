Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi, ca in aceasta perioada, cand suntem martorii unui razboi nedrept si ilegal la granitele noastre, intelegem cu atat mai bine rolul esential al veteranilor de razboi in apararea tarii si asigurarea securitatii…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, impreuna cu prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, prilej cu care a susținut o alocuțiune. „Vom accelera transformarea Alianței pentru a consolida postura de descurajare și aparare a NATO pe termen lung,…

- Cei doi premieri au analizat, in cadrul unui mic dejun de lucru, situația de securitate din regiune și impactul generat de agresiunea militara rusa din Ucraina.Premierul roman a evidențiat solidaritatea statelor membre UE și la nivelul aliaților NATO, subliniind nevoia de a intari Flancul Estic al Alianței…

- "Am avut negocieri cu presedintele roman Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta in desfasurare impotriva agresiunii ruse, despre crimele de razboi ale Rusiei impotriva civililor", a scris Zelenski pe contul sau de Twitter."Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean", a adaugat…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații, joi dimineața, inaintea Summitului extraordinar al NATO, organizat la Bruxelles in contextul razboiului din Ucraina. Principalele declarații: Este al doilea Summit NATO intr-o luna de zile de cand Rusia a atacat complet neprovocata Ucraina. Ne intalnim pentru…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 4 Soldatii ucraineni au intarit duminica apararea in jurul Kievului, sapand transee,…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național in perioada 22-29 ianuarie 2022 indica faptul ca romanii sunt ingrijorați de creșterea prețurilor la alimente și de facturile la energie mai mult decat sunt ingrijorați de un razboi in Ucraina sau de valul Omicron. De asemenea, 81% din romani cred ca in Romania…