- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la aderarea tarii noastre la spatiul Schengen, ca nu vreau sca lumea sa creada ca „suntem la un mic pas de un rezultat favorabil pentru Romania”.

- Nu suntem chiar atat de aproape de intrarea in spațiul Schengen, a declarat miercuri seara președintele Romaniei, la doua zile dupa ce Austria a dat semnalul ca renunța la blocarea aderarii țarii noastre și a Bulgariei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca e prematur sa discutam despre o aderare la Schengen, fie ea și parțiala, fiind nevoie de numeroase negocieri pentru a rezolva toata aceasta problema privind spațiul de libera circulație.

- Bulgaria nu va accepta condițiile Austriei, precum preluarea unor migranți, pentru a deveni membru Schengen și va cere sa adera și cu frontierele sale terestre, a anunțat premierul bulgar Nikolay Denkov, citat de agenția de știri BTA.Austria și-a schimbat poziția și a anunțat recent ca ar putea permite…

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, a declarat intr-un interviu pentru TVR ca este optimist in privința aderarii Romaniei la Schengen in perioada urmatoare, fara sa poata oferi insa un orizont concret.„Cred ca Austria are un interes acum sa nu se mai individualizeze intr-un refuz, intr-un…

- Olanda a solicitat oficial Comisiei Europene (CE) o misiune suplimentara de stabilire a faptelor in Bulgaria, a informat BNR, serviciul public de radiodifuzine din Bulgaria. Misiunea este legata de dreptul de veto al regatului asupra aderarii Bulgariei la spațiul Schengen, careia i se opune și Austria.…

- Partidul socialiștilor europeni a aprobat, vineri, o rezoluție in care cer ca Romaniei și Bulgariei sa li se permita intrarea imediata in spațiul Schengen, „deoarece ambele țari indeplinesc toate criteriile”. Prim-ministrul Marcel Ciolacu, a spus ca „va face tot ce ii sta in putința” pentru a convinge…

- „Este posibil sa avem o discuție complet informala, pana acum nu am avut-o. S-a scurs multa cerneala fața de acest pact pe migrație. Fața de acum s-au obținut soluții, avem o baza mai degraba tehnica”, a spus Klaus Iohannis.Președintele a mai spus ca nu creste ca Austria isi va schimba pozitia privind…