- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca nu se imone instituirea starii de urgenta, intrucat sunt masuri care se pot lua in baza legii care a instituit starea de alerta. Seful statului considera ca, daca se vor impune noi restrictii care nu pot fi luate pe durata starii de alerta, va fi…

- Este oficial. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna de zile. Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat ca inaintea sedintei Executivului de vineri va fi si o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), deoarece trebuie data o hotarare de Guvern pentru prelungirea…

- Romania a stat doua luni in stare de urgența, pana pe 15 mai, de cand Guvernul a instaurat starea de alerta, din cauza coronavirusului. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca, dupa evoluția din ultimele saptamani, cand numarul de cazuri de coronavirus a explodat, o reinstaurare…