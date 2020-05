Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-Un, a aparut in public pentru prima data dupa 20 de zile, anunta presa nord-coreeana, citata de BBC News. Potrivit agentiei de presa KCNA, Kim Jong-Un a participat la inaugurarea unei fabrici de fertilizatori. Kim Jong-Un a fost însotit la ceremonie de alti membri…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca în opinia sa modul în care China gestioneaza criza provocata de noul coronavirus este o dovada ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda alegerile prezidentiale din luna noiembrie, transmite Reuters,…

- Liderul Coreei de Nord cel mai probabil s-a izolat pentru a se proteja de infectarea cu noul coronavirus, afirma un ministru sud-coreean si oficiali ai Statelor Unite. Speculatiile privind starea de sanatate a liderului regimului autoritarist de la Phenian, Kim Jong-Un, au aparut dupa ce a lipsit de…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, luni, ca, in cadrul masurilor de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, el este cel va decide cand va fi redeschisa economia SUA, nu guvernatorii statelor americane, transmite Reuters.''Este decizia presedintelui, si aceasta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vanzarea in China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza site-ul agentiei Reuters.Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala nu trebuie sa devina "pretexte"…