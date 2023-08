Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a ripostat sambata, 19 august, la adresa indoielilor tot mai mari privind perspectivele de reușita ale contraofensivei militare pe care Kievul o desfașoara impotriva invaziei pe scara larga a Rusiei din țara lui, scrie Politico.In același timp, Kuleba i-a…

- Ministerul rus al Apararii a estimat marti ca resursele armatei ucrainene sunt "aproape utilizate", intr-un moment in care Kievul desfasoara din luna iunie o contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Moscova, relateaza AFP, conform AGERPRES. "Resursele militare ale Ucrainei sunt aproape…

- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a dat asigurari ca Varsovia si Kievul "vor ramane mereu unite impotriva imperialismului rus", dupa afirmatii ale presedintelui rus Vladimir Putin si ale omologului sau belarus Aleksandr Lukasenko care au acuzat Polonia ca doreste, potrivit lor, sa recupereze…

- UPDATE - Kievul raspunde aluziilor lui Putin și Lukașenko: Ucraina și Polonia vor fi mereu „unite”Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a dat asigurari, duminica, ca Kievul și Varșovia vor fi „intotdeauna unite”, dupa remarcile lui Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko in care au acuzat Polonia…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a dat asigurari ca știrile despre ritmul lent al contraofensivei Ucrainei nu afecteaza decizia liderilor occidentali cu privire la ajutorul militar la Kiev, scrie Ukrainskaia Pravda, oficialul spunand ca aceste știri nu fac insa bine.Kuleba a afirmat…

- Statul de drept in democrațiile europene risca sa fie subminat in cazul in care liderii Uniunii Europene nu-și intensifica in mod semnificativ raspunsul la o explozie a infracțiunilor legate de droguri, a afirmat directorul Europol, Catherine De Bolle, relateaza Politico.

- Intr-un raspuns la rezoluția adoptata de europarlamentari la sesiunea plenara a PE din aceasta saptamana, in care se estima ca Viktor Orban nu este in masura sa-și asume aceasta funcție in urmatorul semestru al acestui an, mai ales din cauza legaturilor pe care le intreține cu Vladimir Putin și a derapajelor…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, aflat in vizita in Etiopia, tara in care se afla sediul Uniunii Africane (UA), a cerut miercuri unor tari din Africa sa renunte la neutralitatea pe care o afiseaza in conflictul intre tara sa si Rusia si sa sustina Kievul.