- Opozanta belarusa Maria Kolesnikova, detinuta la Minsk sub acuzatia de aducere atingere sigurantei statului, a emis joi un comunicat in care acuza agenti din cadrul Securitatii (KGB) ca i-au pus cu forta un sac pe cap si au amenintat sa o execute in timp ce incercau sa o expulzeze de pe teritoriul belarus…

- Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, a fost inculpat joi pentru deturnare de fonduri adunate printr-un site de finantare participativa menita a contribui la construirea unui zid la frontiera dintre SUA si Mexic promis de presedintele american, a transmis joi procuroarea federala din…

- Senatorii italieni i-au ridicat joi imunitatea fostului ministru de interne Matteo Salvini, ceea ce deschide calea trimiterii sale in judecata sub acuzatii privind sechestrarea de migranti, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: ONU le cere statelor sa NU profite de pandemie…

- Un tanar din localitatea Vinerea, in varsta de 19 ani, care ar fi violat o minora la o petrecere, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Mai exact, potrivit anchetatorilor, in noaptea de 20 spre 21 iunie, in timp ce se afla la o petrecere organizata…

- Netflix este in continuare cel mai popular serviciu de streaming din intreaga lume, avand peste 182 de milioane de abonați la nivel global. Mai mult decat atat, datorita pandemiei globale de Coronavirus, serviciul de streaming a mai caștigat un numar de 16 milioane de abonați din toata lumea. De cand…

- Capitanul echipei de fotbal Aston Villa, Jack Grealish, va comparea in fata unei instante de judecata din Birmingham, pe 25 august, urmand sa raspunda la mai multe acuzatii privind infractiuni la regimul rutier, scrie Reuters. Conform Politiei, pe 29 martie, Grealish, incalcand regimul…