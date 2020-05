Inundatiile si alunecarile de teren au provocat moartea a cel putin 194 de persoane in Kenya, iar 100.000 de locuitori au fost stramutati, a anuntat la inceputul acestei luni Guvernul tarii din estul Africii, afectata in prezent si de o invazie de lacuste, relateaza miercuri Reuters. Lacul Victoria, situat la granita sudica a Kenyei, a inundat terenuri agricole si gospodarii, iar oamenii de stiinta au indicat ca nivelul acestuia nu a mai fost atat de mare din anul 1964. Unele gospodarii au disparut in intregime sub apele umflate ale lacului Victoria, asa cum este cazul micii ferme a bunicii Millicent…