Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca sunt diferente de mentalitate intre partidele care formeaza coalitia de guvernare, insa acum si in anii urmatori nu exista o alternativa la aceasta. "Niciodata nu am negat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca sunt diferente de mentalitate intre partidele care formeaza coalitia de guvernare, insa acum si in anii urmatori nu exista o alternativa la aceasta. „Niciodata nu am negat ca intre cele trei…

- "Asigurarea coeziunii acestei majoritați parlamentare in actul de guvernare reclama extrem de multa experiența, foarte multe calitați, foarte multa știința in materie de negociere. Cred ca nu aveți indoieli legate de capacitatea mea de a asigura o majoritate parlamentara mai solida și mai confortabila.",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca asigurarea coeziunii majoritatii parlamentare reclama "extrem de multa experienta, foarte multe calitati, foarte multa stiinta in materie de negociere". "Asigurarea coeziunii acestei majoritati parlamentare in actul de guvernare reclama extrem…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a anunțat miercuri, 11 august, pe pagina sa de Facebook, un nou proiect european selectat in vederea finanțarii, cu obiectivul de a dota și digitaliza Școala Gimnaziala "Sfantul Gheorghe" din Sangeorgiu de Mureș. "Proiectul depus anul trecut…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, Sofalvi Szabolcs, a anunțat marți, 3 august, pe pagina sa de Facebook, caștigarea de catre Primaria din Sangeorgiu de Mureș a inca unui proiect inovativ. Proiectul prevede implementarea iluminatului public Smart in localitațile Sangeorgiu de Mureș, Cotuș și Tofalau.…

- Presedintele filialei PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, si-a anuntat, joi, pe Facebook, sustinerea fata de Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, dar si faptul ca vizeaza o functie de prim-vicepresedinte al PNL la Congresul din septembrie.

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…