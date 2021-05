Justiția, amenințată de cura de slăbire Ministrul Stelian Ion vine cu vești proaste. E un fel de a spune. De fapt, dinamiteaza intreg sistemul judecatoresc. Una peste alta, instanțele risca sa ramana ori fara bani ori cu cateva firfirici de care sa traga așa cum pot pana la sfarșitul anului. Unde sunt banii, pe ce s-au dus? Ministrul nu da explicații, […] The post Justiția, amenințata de cura de slabire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- Cercetatorii CNSAS Mihai Demetriade si Madalin Hodor, alaturi de Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, cer Minsterului Apararii Nationale sa predea intreaga arhiva a Securitatii, acuzand obstructionarea justitiei si imposibilitatea de a se face dreptate victimelor. ”A pretinde ca ar exista…

- Justitia britanica i-a refuzat joi actorului american Johnny Depp un proces in apel dupa infrangerea suferita in instanta impotriva tabloidului The Sun, care l-a descris pe starul hollywoodian ca pe un sot violent in perioada in care acesta a fost casatorit cu actrita Amber

- Se cauta șefi noi pentru justiția din Argeș Jumatate din functiile de președinti de instanta din Argeș, care fie sunt deja libe re, fie urmeaza a fi vacantate in perioada urmatoare, au fost scoase la concurs de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Concursul organizat prin intermediul Institutului…

- Rareș Bogan a vorbit marți seara despre dezamagiea pe care a simțit-o in momentul in care a auzit ca Dosarul 10 august a fost clasat definitiv. Europarlamentarul a anunțat, la B1 TV, ca se pregatește, alaturi de cateva alte victime ale violențelor din vara anului 2018, sa ceara redeschiderea dosarului…

- Justitia rusa a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Alexei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, transmit AFP si Reuters. Judecatorul unei instante din Moscova, Dmitri Balasov, a redus insa cu o luna si jumatate pedeapsa activistului anticoruptie,…

- Scene incredibile s-au petrecut joi dimineața la un magazin de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Vanzatoarea de la magazinul aflat peste drum de stația de autobuz de unde pleaca mijloacele de transport in comun de pe linia 2 s-a trezit ca un localnic pe care il ...

- Procurorii care ancheteaza in Argentina cauza mortii lui Diego Maradona au luat miercuri declaratii de la trei persoane care au fost alaturi de fostul star al fotbalului argentinian in ultimele sale zile de viata, pentru a afla conditiile tratamentului la domiciliu pe care acesta l-a urmat dupa iesirea…