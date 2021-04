Stiri pe aceeasi tema

- Top 3 județe cu indicele de infectare cel mai mare:1 Ilfov - 9.082 București - 7.013 Cluj - 6.44Doar 3 județe se afla inca in scenariul verde. Acestea sunt Gorj cu 1.26 infectari la mia de locuitori, Vrancea cu 1.32 și Suceava cu 0.98.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 in Bucuresti si Ilfov este intr-o usoara scadere vineri, fata de joi, potrivit raportarii oficiale. Judetul Salaj scade sub 3 cazuri la 1000 de locuitori. Capitala si alte 14 judete raman in scenariul rosu. Situatii incidentei din ziua anterioara,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Incidența pe țara: 3.96/1000 de locuitori Județul Mureș: 2,07/1000 de locuitori Zona ROȘIE: 11 județe +capitala, județul…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 continua sa creasca in Bucuresti si in cele patru judete cu peste 3 cazuri la 1000 de locuitori (Brasov, Cluj, Ilfov si Timis). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Potrivit ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021: Scenariul 1 se aplica atunci cand incidența cumulata in ultimele…

- Cifre ingrijoratoare fusesera afișate ieri pentru județele Maramureș (2,73/1000 locuitori), Ilfov (2,38), Cluj (2,38) și in Brașov (2,05). Informațiile vin cu puțin inainte de redeschiderea școlilor , ce va avea loc luni, 8 februarie.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000…

- Municipiul București si trei judete (Ilfov, Cluj si Timis) inregistreaza vineri, 8 ianuarie, o rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 mai mare de 3/1000 de locuitori. Incidenta este insa in crestere usoara fata de ziua precedenta in cele mai importante judete.Referitor la „cazurile noi nealocate…