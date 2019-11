Judetul Constanta: Continua cautarile copilului din localitatea Pecineaga (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurare de forte impresionanata in Constanta unde un copil de opt ani a disparut fara urma chiar din fata casei, din localitatea Pecineaga. Polițiștii constanțeni, alaturi de polițiști ai Garzii de Coasta și de jandarmi, ajutați de caini de urma, il cauta pe copil inca de aseara, cand tatal micutului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat la frontiera cu Bulgaria o femeie, cetatean rus, care transporta cu un autoturism un conational cautat de autoritatile din Rusia.Pe numele cetateanului rus, cautat de autoritati, instanta a admis, in cursul zilei de azi, propunerea de arestare…

- Zeci de mii de militari si angajati ai serviciilor de salvare au fost trimisi duminica pentru a ajuta locuitorii blocati de ape si pentru a lupta impotriva inundatiilor provocate de unul dintre cele mai puternice taifunuri care au lovit tara in istoria recenta si care a paralizat pentru scurt timp…

- Un velier aflat sub pavilion olandez este cautat din timpul noptii de vineri spre sambata de nave ale Garzii de Coasta si Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, dupa ce ar fi disparut pe Marea Neagra, avand la bord un cetatean austriac.Reprezentanti ai Garzii de Coasta au…

- Conform ordinului primit de la MRCC Constanta, inca de la ora 08:00 s au reluat cautarile velierului cu nava SAR Opal in zona Mangalia.In aceste momente, velierul e cautat de patru nave. Una ARSVOM si trei ale Garzii de Coasta.Conform reprezentantilor Garzii de Coasta, nava de la ARSVOM e Opal, iar…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat la frontiera cu Bulgaria un cetatean palestinian, rezident in Suedia, care transporta cu un autoturism patru conationali pe care intentiona sa i ajute sa ajunga ilegal intr un stat din Vestul Europei. Pe numele calauzei instanta a admis,…

- Politia de Frontiera a fost notificata de catre omologii bulgari in legatura cu introducerea unor masuri pentru limitarea raspandirii Pestei Porcine Africane (PPA) in regiunile de la granita cu Romania, in context fiind interzise importurile de materii prime si produse procesate din carne de porc, a…