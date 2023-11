Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, a cerut joi Israelului „sa nu se lase prada maniei” in lupta cu Hamas, deoarece „o oroare nu justifica alta”, transmit agențiile de presa internaționale. Seful diplomatiei europene a facut remarcile…

- Eli Cohen, șeful diplomatiei israeliene a estimat luni, 13 noiembrie, ca presiunea internationala asupra tarii sale este in crestere in ceea ce priveste operatiunile militare din Fasia Gaza si ca trebuie depuse eforturi pentru a prelungi "legitimitatea" acestor operatiuni, relateaza AFP și The Times…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca numarul de civili uciși in Fașia Gaza arata ca exista ceva “in mod clar greșit” in operațiunile militare ale Israelului impotriva militanților palestinieni Hamas. Israelul a promis sa elimine Hamas, care conduce Fașia Gaza,…

- Secretarul general(șeful) al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a declarat miercuri (8 noiembrie) ca numarul civililor uciși in Fașia Gaza arata ca exista ceva „clar in neregula” cu operațiunile militare ale Israelului impotriva militanților palestinieni Hamas, potrivit Reuters. „ Exista incalcari…

- Luni a inceput intalnirea Comisiei de politica externa a Senatului cu ambasadorul statului Israel la Bucuresti, Reuven Azar, potrivit Agerpres Sotia unuia dintre cetatenii romani rapiti de Hamas, pe 7 octombrie, urmeaza sa adreseze un apel comisieiLuni, 30 octombrie, a inceput intalnirea Comisiei de…

- Seful gruparii siite libaneze Hezbollah, proiraniana, s-a intalnit miercuri cu principalii lideri ai factiunilor militante palestiniene Hamas si Jihadul Islamic, cu care a cazut de acord sa mentina „coordonarea” si sa studieze pasii de urmat in raspunsul lor la adresa Israelului, potrivit Agerpres,…

- Secretarul general(șeful) al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, pledeaza ca civilii sa fie protejați in razboiul dintre Israel și Hamas, exprimandu-și ingrijorarea cu privire la „incalcarile clare ale dreptului internațional umanitar” din Gaza, potrivit Reuters. Reuniunea Consiliului de Securitate…

- Israelul are dreptul sa se apere, dar unele dintre deciziile sale ar putea incalca dreptul international, a declarat marti seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters. In raspuns la atacul gruparii militante palestiniene Hamas asupra Israelului, ministrul israelian al apararii Yoav Gallant…