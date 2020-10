Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a sarbatori ziua in care legendarul John Lennon ar fi implinit varsta de 80 de ani, cladirea Empire State din New York a fost iluminata joi in culoarea albastra si decorata cu un semn al pacii alb care se rotea in varful sau, amintind de misiunea umanitara a fostului membru al trupei The Beatles,…

- Asasinul lui John Lennon, Mark David Chapman, care l-a impușcat pe legendarul ‘Beatles’ in urma cu 40 de ani, in New York, și-a cerut iertare de la Yoko Ono, vaduva muzicianului. Pe 8 decembrie 1980, la intrarea in cladirea The Dakota din New York in care locuia cuplul, David Chapman l-a impuscat de…

- Mark Chapman, barbatul care l-a ucis pe solistul trupei Beatles, John Lennon, i-a cerut iertare vaduvei artistului, la 40 de ani de la comiterea "faptei demne de dispret". "Vreau doar sa-mi cer iertare din nou pentru aceasta fapta. Nu am nicio scuza. Am facut-o pentru gloria personala. El era extrem…

- Mark Chapman (65 de ani), omul care l-a ucis pe fostul component al trupei The Beatles, John Lennon, in decembrie 1980, și-a cerut scuze dupa patru decenii fața de vaduva acestuia, Yoko Ono, a relatat BBC.Pe 8 decembrie 1980, Mark Chapman, declarat fan al lui John Lennon, l-a omorat pe fostul star britanic…

- Fostul mare atlet Ilie Floroiu a stabilit in 1978 recorduri nationale la 5.000 de metri si la 10.000 de metri, ambele performante rezistand si astazi. Dupa ce, pe 23 iulie a.c., recordul national la 5.000 de metri al celebrului fost mare atlet Ilie Floroiu a implinit 42 de ani de cand sta in picioare,…

- Cererea de eliberare conditionata formulata de Mark David Chapman, asasinul cantaretului britanic John Lennon - solistul trupei The Beatles - a fost respinsa pentru a 11-a oara, informeaza Agerpres.Mark David Chapman va ramane pentru cel putin inca doi ani in inchisoare pana cand va deveni din nou eligibil…

- Starea ei a inceput sa se inrautateasca de acum trei ani, de cand a aparut la un eveniment impinsa in scaunul cu rotile de fiul ei, Sean Lennon. Publicul a fost atunci socat sa o vada pe Yoko asa.