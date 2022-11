Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și Marea Britanie intenționeaza sa boicoteze discursurile pe care le vor sustine membrii delegației ruse și sa obtina o izolare a Rusiei la summitul G20, care va avea loc in Indonezia, in perioada 15-16 noiembrie, relateaza The Daily Telegraph. Ziarul noteaza ca țarile participante…

- Directorii executivi ai companiilor americane cotate la bursa sunt din ce in ce mai ingrijorați de spectrul unei noi escaladari a tensiunilor din cauza Taiwanului, un furnizor important de componente esențiale, cum ar fi semiconductoarele. Numarul de dosare anuale de reglementare care citeaza Taiwanul…

- Xi Jinping, care așteapta sa fie reales pentru un al treilea mandat ca lider suprem al Chinei in octombrie, va include reunificarea cu Taiwanul ca obiectiv pe termen lung al Partidului Comunist Chinez. Schimbarile vor fi facute la congresul comuniștilor chinezi din 16 octombrie, conform informațiilor…

- Monica Tatoiu a plecat in Statele Unite ale Americii, insa cand a ajuns in Chicago a avut parte de o surpriza neplacuta. Bagajele femeii de afaceri au fost pierdute, iar ea a ramas fara haine. Monica Tatoiu și-a stabilit niște intalniri de afaceri in America, astfel ca a plecat din țara in urma cu cateva…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este „sigur” ca se va intalni cu președintele Chinei, Xi Jinping, daca liderul chinez va participa la reuniunea G20, potrivit Reuters. Președintele american Joe Biden a declarat marți ca este „sigur” ca il va vedea pe Xi Jinping daca omologul sau chinez va…

- Perceptiile, chiar si atunci cand sunt in dezacord cu realitatea, au avut adesea consecinte catastrofale in istorie; de aceea e important ce lectii va trage China din razboiul din Ucraina si reactia Americii; va fi incurajata sau descurajata sa atace Taiwanul? Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan a provocat…

- Uniunea Europeana si Indonezia au desfasurat, duminica si luni, primul lor exercitiu naval comun in Marea Oman, pe baza unei potentiale operatiuni antipiraterie, indica un comunicat comun citat de France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…