Stiri pe aceeasi tema

- Un copil care s-a jucat cu bricheta a aprins materiale textile, iar focul s-a extins la o butelie care a explodat, in localitatea Dorolea, județul Bistrița-Nasaud. Casa a luat foc și a existat pericolul de a se extinde in vecini.Pompierii din Livezile și din Bistrița au intervenit la un incendiu…

- Un copil de noua ani a provocat intentionat un incendiu intr-un bloc din Tecuci, județul Galați. Baiatul a dat foc unui carucior de copii. Un bloc intreg a fost evacuat dupa un incendiu, focul fiind pus intentionat de un puști de noua ani. Nu a fost ceva din joaca deoarece imaginile surprinse de camerele…

- O tragedie fara margini a avut loc la Calimanești, județul Vrancea, acolo unde in cursul nopții de miercuri spre joi, a avut loc o explozie, urmata de un incendiu devastator la o magistrala de gaz. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a fost alertat și a intervenit de urgența pentru…

- Incendiu la o gospodarie din Osorhei, azi, ieri, 19 septembrie, generat de jocul unui copil cu focul. Supravegheati copiii si explicati le pericolul jocului cu focul In seara zilei de marti, 19 septembrie a.c., pompierii oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie situata…

- O explozie a avut loc, joi, in orașul Navodari, aceasta fiind urmata de un incendiu la un transformator electric, anunța ISU Constanța, informeaza Mediafax.„Explozie urmata de incendiu la un transformator electric, in Navodari”, anunța ISU Constanța. Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 5.45 la brutaria pizzeria Karin din municipiul Pascani.Potrivit ISU Iasi in interior se afla doua butelii de GPL, cu capacitatea de 60 70 de litri fiecare.Echipajele au ajuns la locul interventiei si in interior au gasit proprietarul…