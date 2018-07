Stiri pe aceeasi tema

- Vocea personajului Lumiere din „Frumoasa și Bestia” a murit la varsta de 70 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre agentul sau, insa nu a fost dezvaluita o cauza exacta a morții, scrie deadline.com. „Sunt cel mai fericit copil din clasa a cincea”, a declarat Tony Beach, atunci cand a primit trofeul…

- Filmul "Mamma Mia! O luam de la inceput!" a avut premiera la Londra in prezența lui Meryl Streep și a lui Cher. Acum 10 ani, cand a fost realizat primul muzical pe muzica celebrei trupe ABBA, nimeni nu credea ca va fi o lovitura.

- Actorul Jared Leto, fondator al grupului Thirty Seconds to Mars, va juca in „Morbius”, un spinoff „Spider-Man”, care va fi regizat de Daniel Espinosa, potrivit Variety (news.ro).Filmul produs de Sony va fi bazat pe personajul negativ cu acelasi nume din lungmetrajele francizei „Spider-Man”.…

- Ți-ai fi imaginat-o pe Taylor Swift in ipostaza de amnata roșcata? Daca nu, ei bine, uite ca ți-o aratam noi acum și te avertizam, look-ul asta ii vine #boom. Jucand rolul principal in videoclipul piesei “Babe”, piesa lansata de trupa de muzica country Sugarland, Taylor Swift pur și simplui-a lasat…

- Accident dramatic in Bumbești Jiu, acolo unde un copil de trei ani s-a lovit la un ochi in colțul unui leagan ruginit și rupt. Acum, copilul are nevoie de o operație de cateva mii de euro, informeaza digi24.ro.Locul de joaca a fost inspectat de OPC și inchis abia dupa acest incident. Mama…

- Loc de joaca pentru copii, salvat de primarul Daniel Baluța și de consilierii locali ai sectorului 4. Singurul loc de relaxare pentru 1.000 de oameni urma sa fie inlocuit cu un bloc de 8 etaje!Consiliul Local Sectorul 4 a decis ieri, in unanimitate, demararea procedurilor legale in urma carora…

- Cristian Radu Nema este singurul fotograf roman acreditat la Cannes. In fiecare an, in luna mai, sute de vedete iși dau intalnire in sudul Franței, unde are loc celebrul festival de film de la Cannes. De zece ani, martor la aparițiile spectaculoase de pe covorul roșu este și un roman, Cristian Radu…

- Marit Frafjord e tipa inalta, cu ochii albaștri, de pe semicercul CSM-ului. Joaca pe postul de pivot și e mereu ca un ghimpe in coasta apararilor adverse. Nu ai cum sa nu o remarci. E la primul sezon la București și se declara foarte mulțumita. Ii place atmosfera, orașul. S-a invațat și cu traficul…