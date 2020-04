Japonia înregistrează 10.000 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus Japonia inregistreaza 10.000 de cazuri confirmate de persoane infectate cu COVID-19. Anunțul a fost facut sambata de canalul public nipon NHK, la doar cateva zile dipa ce starea de urgența a fost extinsa in toata țara, pentru a incetini raspandirea virusului.Premierul japonez Shinzo Abe a lansat un apel prin care recomanda populației sa ramana acasa. Cazurile noi de infectare cu COVID-19 au inregistrat un record in Tokyo, capital Japoniei. Rapoartele arata ca numai vineri au fost declarate alte 201 infecții, potrivit Agerpres.Extindereastarii de urgența in intreaga țara a fost decisa in urma temerilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

