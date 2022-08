CARAȘ-SEVERIN – Cifrele furnizate de Poliția județului, aferente acestui an, indica faptul ca majoritatea violenței de acasa vine de la foștii sau actualii parteneri de viața! Un lucru este totuși imbucurator – daca putem folosi acest cuvant in asemenea imprejurari – faptul ca numarul scarpinaturilor din „iubire“ este in scadere in prima jumatate a lui 2022, insa cea intre parteneri ramane predominanta. Legat de situația cazurilor de violența in familie, „in prima jumatate a acestui an, in județul nostru au fost sesizate cu aproximativ 7% mai puține infracțiuni din sfera violenței in familie,…