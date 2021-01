Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte si-a prezentat marti demisia presedintelui republicii, Sergio Mattarella, care a decis sa o accepte si sa inceapa consultari cu partidele politice pentru iesirea din criza, a anuntat Presedintia, transmite EFE.

- Noul secretar american de Stat, Antony Blinken, a declarat in momentul in care era validat de Senat ca "Turcia nu se comporta in multe aspecte asa cum ar trebui sa se comporte un aliat". In plus, Ankara are doua luni sa convinga UE de bunele sale intentii. Dar, in plan intern, „sandramaua se darama…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat joi seara Guvernul de incapacitate administrativa de a se organiza si de a gestiona pandemia, mentionand ca presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit, in acest context, sa adune toate fortele politice pentru un plan de tara. "Intr-un moment atat de delicat,…

- Premierul italian Giuseppe Conte a castigat marti un vot crucial de incredere in Senat, insa guvernul sau de coalitie, lipsit de o majoritate absoluta, a iesit foarte slabit din aceasta incercare, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Raed Arafat se teme de noua mutație a coronavirusului:…

- UDMR a castigat alegerile parlamentare la nivelul judetului Mures, cu 38,75% din voturile valabil exprimate pentru Senat, respectiv cu 36,98% la Camera Deputatilor, conform datelor provizorii publicate de AEP. Dupa numararea voturilor din toate cele 570 de sectii, la Senat cinci formatiuni…