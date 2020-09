Italia a prelungit obligativitatea cetățenilor români de a se izola timp de 14 zile, după ce ajung în Peninsulă Premierul Italiei a semnat un nou decret care va intra in vigoare incepand de maine, 7 septembrie 2020, prin care toate masurile de restrictie publicate in decretul din 10 august 2020 raman valabile, inclusiv obligatia de izolare la domiciliu pentru cei care vin din Romania si Bulgaria. Pe fondul cresterii numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani, Italia a decis prelungirea normelor sanitare de restrictie, anunta televiziunea SkyNews. Printre acestea se afla si obligatia de a sta in izolare acasa, 14 zile, pentru persoanele care sosesc din Romania si Bulgaria. Intrarea in Italia… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

