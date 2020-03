Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari suceveni sunt puși la grea incercare in aceste zile de sucevenii care nu numai ca nu stau in case, ci dau și foc resturilor de pe ogoare, fara a supraveghea arderea.Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a avut, de miercuri și pana joi dimineața, 16 alarme de incendii, ...

- Ziarul Unirea INCENDIU in Alba Iulia, zona Schit: Arde vegetația uscata pe aproximativ un hectar. Intervin pompierii Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit in Alba Iulia, zona Schit. Au intervenit pompierii pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala…

- Autoritatile covasnene si-au propus sa gaseasca parteneri in Brasov pentru promovarea obiectivelor turistice din judet alaturi de cele din judetul invecinat, iar astfel sa atraga un numar mai mare de turisti in zona. Presedintele clusterului turistic „Tinutul secuiesc”, Laszlo Endre a declarat ca judetul…

- Pompierii de la detasamentele Husi si Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, in cursul noptii de marti spre miercuri, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata, in total fiind afectata o suprafata de aproximativ 200 de hectare."Sectia…

- In urma manifestarii fenomenelor meteo periculoase prognozate de codul roșu emis pentru județul nostru, pompierii covasneni au fost solicitați sa intervina in urmatoarele cazuri: – Ora 03:27 – apel prin sistemul 112- doi arbori sunt cazuți pe carosabil pe DN2D. Un echipaj din cadrul Secției Targu Secuiesc…

- In cursul zilei de duminica, 02 februarie 2020, in jurul orelor 16:00, un barbat in varsta de 29 ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11 din direcția Targu Secuiesc catre Brașov, in proximitatea kilometrului 28, a adormit la volan, a pierdut controlul direcției și a intrat in coliziune cu un…

- In aceasta seara, in jurul orei 17:20, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit in localitatea Radulești, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Echipajele au acționat cu doua autopeciale de stingere cu apa și spuma. La stingerea incendiului pompierii…

- Pompierii din Caraș-Severin intervin, duminica seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o jumatate de hectar de vegetație uscata din Parcul Național Domogled-Valea Cernei, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Caraș-Severin, 23 pompieri militari din cadrul detașamentelor Reșița și Caransebeș,…