Istoria coniacului – cum a apărut și de ce e apreciat Potrivit istoricilor, apariția coniacului se datoreaza deciziei viticultorilor francezi de a-și depozita vinurile distilate, transformate in rachiu, in butoaie de stejar timp de mai mulți ani in secolul al XVIII-lea, din cauza cererii scazute de pe piața la acea vreme. Acest timp de depozitare in butoaie a facut ca lichidul sa capete o culoare aurie, iar vioiciunea și ardoarea sa s-au transformat in ceva placut la gust, cu o aroma rafinata. Bautura și-a luat numele de la un orașel de abia 20.000 de locuitori, situat in regiunea Poitou-Charentes, care a dat numele sau – Cognac – celui mai universal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vadim Șișimarin , un soldat rus acuzat de crime de razboi, a fost condamnat luni la inchisoare pe viața, in Ucraina. Kremlinul a reacționat pentru prima oara, prin purtatorul de cuvant Dmitri Peskov, citat de agenția de presa Interfax . Moscova este ingrijorata de situația sergentului contractual rus…

- Pictorul Henry Mavrodin a murit la varsta de 84 de ani, anunta miercuri Uniunea Artistilor Plastici, intr-o postare pe Facebook. „Maestrul Henry Mavrodin a plecat sa picteze in lumina inconjurat de ingeri. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, se arata in postarea UAP. Directorul Muzeului National al…

- Pictorul Henry Mavrodin a murit la varsta de 84 de ani, anunta miercuri Uniunea Artistilor Plastici, intr-o postare pe Facebook. "Maestrul Henry Mavrodin a plecat sa picteze in lumina inconjurat de ingeri. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata in postarea UAP. Directorul Muzeului National al…

- Indicatorul Sentimentului Economic calculat de Eurostat pentru economia Romaniei nu oglindește inca efectele razboiului din Ucraina.Principalele puteri economice ale Europei au resimțit deja șocul inca din luna martie, iar aprilie a consemnat o noua inrautațire a condițiilor economice.Istoria…

- Vanzarile de automobile electrice noi pe piata din Franta le-au depasit, pentru prima data in istorie, pe cele cu motoare pe benzina in primul trimestru, un punct de cotitura pentru vehiculele cu emisii reduse in contextul preturilor ridicate la pompa si al subventiilor guvernamentale pentru modelele…

- 1 Aprilie Ziua Pacalelilor. Farse de 1 Aprilie, Ziua Pacalelilor! Nimeni nu trebuie sa se supereDe 1 Aprilie, Ziua Pacalelilor, obiceiul cere sa le faci farse prietenilor, colegilor, membrilor familiei, iar ei nu trebuie sa se supere. Desigur, farsele alese trebuie sa fie amuzante și distractive pentru…

- Jucatoare la ruleta (pixabay.com) Ruleta este unul dintre cele mai practicate jocuri din cadrul cazinourilor online și clasice. Conform istoriei de peste 350 de ani, totul a inceput in 1655, anul in care Blaise Pascal a pus bazele roții ruletei. Insa exista multe alte teorii care spun ca ruleta are…

- Istoria nu-l va ierta. Dupa cum nu-l vor ierta nici mamele ce si-au luat copiii in brate si au fugit plangand peste granita. Nu-l vor ierta nici cei care si-au pierdut fiii pe front. Nu-l va ierta nici propriul sau popor, pe care-l duce la marginea prapastiei. Se dovedeste inca o data ca nu poti stapani…