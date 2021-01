Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia va intra incepand de vineri in a doua carantina naționala, dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 a crescut și a atins noi recorduri. Premierul portughez Antonio Costa a anunțat ca noile restrictii sanitare corespund in linii mari celor care au fost deja in vigoare in martie si aprilie. Singura…

- Guvernul pregatește bugetul pe 2021 Florin Cîțu. Foto: gov.ro Guvernul pregatește bugetul pe acest an care ar urma sa intre în procedura parlamentara la începutul lunii februarie. Pâna atunci, premierul Sorin Cîtu le-a cerut miniștrilor sa prezinte documente…

- Ceea ce echivaleaza cu prelungirea restrictiilor si mentinerea restaurantelor si a magazinelor cu produse neesentiale inchise pana la 24 ianuarie.Decizia intervine dupa ce partide din opozitie au blocat un proiect de lege care ar fi permis ca persoanele ce puteau face dovada unui test negativ sa iasa…

- Guvernul irlandez si-a prezentat vineri, 27 noiembrie, planul care va permite irlandezilor sa iasa din cea de-a doua lor carantina la 1 decembrie si sa petreaca Craciunul cu familiile lor, in pofida celui de-al doilea val de COVID-19, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Eforturile si sacrificiile…

- ADVERTORIAL. Inchiderea piețelor agroalimentare este una dintre cele mai triste decizii care au fost luate de un guvern in ultimii 30 de ani. Mesajul transmis de Orban și guvernul sau liberal a fost: „Nu ne pasa de voi, saracilor! Oricum, noi ne facem cumparaturile la mall“. Și, intr-adevar, mall-urile…

- ​Guvernul pregateste hotarârea privind prelungirea starii de alerta si nu doreste sa ia masuri care sa instituie alte restrictii, a declarat, luni, prim-ministrul Ludovic Orban. "Stiti foarte bine ca starea de alerta se instituie pe 30 de zile si se prelungeste printr-o hotarâre…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat ca guvernul pregatește un nou lockdown al intregii țari, pana la sfarșitul lunii noiembrie, din cauza avansului necontrolat al celui de-al doilea val al pandemiei COVID-19.

- Polonia va introduce incepand de sambata noi restrictii menite sa incetineasca transmiterea noului coronavirus si se afla la un pas de un nou lockdown la nivel national, a anuntat miercuri la o conferinta de presa premierul Mateusz Morawiecki, potrivit agentiilor Reuters si DPA, citate de Agerpres.