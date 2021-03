Londra a prelungit in mod unilateral, miercuri, pana la 1 octombrie, o ”perioada de gratie” a controalelor vamale ale anumitor produse agroalimentare intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, care urma sa expire la sfarsitul lui martie. Comisia Europeana (CE) a condamnat puternic aceasta decizie care incalca, in opinia sa, acordul Brexitului. ”A doua oara in cateva luni, Guvernul britanic ameninta sa incalce dreptul international”, denunta, la postul Virgin Media Leo Varadkar, referindu-se la alta decizie unilaterala similara, de anul trecut, la care Guvernul Johnson a renuntat pana la…