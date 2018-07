IPJ Sibiu: Probleme în traficul rutier din cauza vremii nefavorabile Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta ocolitoare recomandata este DJ 141 A - Vecerd - Seica Mare - DN 14. Pe DJ 106 A, Sibiu - Paltinis, respectiv DJ 106 E, Tilisca - Rod, se circula ingreunat din cauza aluviunilor de pe carosabil. Pe DN 7, pe Valea Oltului, sens Valcea - Sibiu, traficul se desfasoara in coloana din cauza aglomeratiei si a conditiilor meteo, precizeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

