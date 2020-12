Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din judetul Alba au dat amenzi de peste 50.000 de lei in perioada Craciunului. Aceștia au constat 37 de infractiuni si 224 de abateri de natura contraventionala și au reținut 11 permise de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice…

- Vineri, pe parcursul a sapte ore, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș impreuna cu efective din cadrul Poliției Sannicolau Mare și Poliției din Jimbolia au acordat amenzi in valoare de aproape 30.000 de lei soferilor care nu respecta legea. 11 dintre cei sanctionati au si ramas pietoni in…

- Politistii din cadrul Politiei municipiul Gherla, impreuna cu cei ai Sectei 7 Politie Rurala Gherla au actionat pe raza de competenta, in vederea mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica, prevenirea comiterii de fapte antisociale, dar si pentru cresterea gradului de disciplina rutiera in…

- Polițiștii din Alba intensifica acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Au fost confiscate peste 33 de metri cubi de material lemnos. In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Serviciului…

- Polițiștii din Alba intensifica acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Au fost confiscate peste 33 de metri cubi de material lemnos. Potrivit IPJ Alba, in ultimele 48 de ore, pentru…

- Ziarul Unirea AMENZI de peste 120.000 lei, 17 permise reținute și 42 de certificate de inmatriculare retrase ca urmare a acțiunilor polițiștilor din Alba in ultima saptamana Polițiștii din județul Alba, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au dat amenzi de peste 120.000…

- Ziarul Unirea Alege viața: Peste 300 de amenzi, 27 de permise de conducere reținute și 47 de certificate retrase, in Alba, in cursul saptamanii trecute Peste 300 de amenzi, 27 de permise de conducere reținute și 47 de certificate retrase, de catre polițiștii rutieri din județul Alba, in cadrul unei…

- Un chef care statea sa inceapa la restaurantul da Pino, de pe strada Universitații, a fost ”spart” de polițiștii clujeni, sambata seara, in jurul orei 20.00. Petrecareții erau in interior și au fost ”arși” la buzunar. ”In cursul zilei de ieri, 7 noiembrie a.c., in intervalul orar 17.00-21.00, polițiștii…