Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ionel Danca a anuntat, vineri, pe Facebook, ca paraseste Partidul National Liberal, dupa excluderea din partid a lui Ludovic Orban. Danca acuza „gasca de nevertebrate politice, de lichele si tradatori, de impostori si bufoni, instalata totalitar la conducerea PNL de catre presedintele…

- „Pleaca Ludovic Orban din PNL, plec și eu!Este clar: cine critica echipa distrugatoare de conducere a PNL, care a ingenuncheat partidul și a dus Romania la picioarele PSD, este exclus din PNL.Nu pot accepta tradarea și bataia de joc a romanilor de catre Klaus Iohannis și PNL care dau acum guvernarea…

- Dupa ce Ludovic Orban a demisionat din grupul parlamentar al liberalilor, spun surse politice ca și alți deputați și senatori liberali ar urma sa demisioneze din grupul parlamentar PNL. Primul deputat liberal care il va urma pe fostul președinte PNL este Antonel Tanase, fost secretar general al Guvernelor…

- Partidul AUR crește semnificativ in preferințele poporului roman, pe fondul scandalelor politice din ultima vreme. Conform ultimelor sondaje, AUR a crescut intre șase și opt procente. Criza politica generata de scandalul dintre PNL și USR care a dus la destramarea Coaliției și retragerea sprijinului…

- Pe fondul scandalului politic care se suprapune cu eșecul Guvernului de a gestiona pandemia dar și criza energetica, AUR înregistreaza o creștere semnificativa în preferințele românilor. Ultimele sondaje arata o creștere între șase și opt procente dar menținerea lor depinde foarte…

- „Țara este in haos, Guvernul cade și prioritatea groparilor PNL-Citu este epurarea susținatorilor lui Ludovic Orban din toate pozitiile. Astazi, am primit decizia noului BEx, din data de 4 octombrie a.c., prin care am fost revocat din funcția de Purtator de cuvant al Partidului Național Liberal”, a…

- Deputatul liberal Ionel Danca a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca in timp ce ”tara este in haos” si „Guvernul cade”, „prioritatea groparilor PNL-Citu este epurarea sustinatorilor lui Ludovic Orban din toate pozitiile”.

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, isi manifesta indignarea fata de faptul ca Guvernul refuza sa diminueze subventiile pentru partide, asa cum a promis Florin Citu in urma cu noua luni. „Nu sunt bani pentru majorarile salariale, legale, dar sunt bani pentru plata integrala a subventiilor partidelor…