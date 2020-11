IOHANNIS s-a sucit în câteva luni! În aprilie nu dorea alegeri Președintele Klaus Iohannis susținea, in luna aprilie, ca nu va fi de acord cu organizarea de alegeri, daca situația epidemiologica va fi grava. Intre timp, Iohannis s-a razgandit și a explicat ca este vina PSD, asta pentru ca este nevoie de un nou Guvern, construit in jurul PNL, care sa nu fie sabotat in Parlament. IMAGINEA ZILEI. A inceput gradinița online! ”Vedeți ca, din nefericire, in Romania avem 2 probleme grave: una este pandemia cu care ne confruntam de aproape un an de zile, insa intre timp am invațat multe despre acest virus, știm cum sa-i facem fața, știm mult mai multe despre gestionarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

