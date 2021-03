Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase vrea sa recupereze toate cadourile oferite catre ultima sa soție. Sumele sunt de-a dreptul halucinante. La cați bani se ridica toate darurile primite de Ioana Simion pe parcursul mariajului cu fostul tenismen? Ilie Nastase vrea totul inapoi la divorț! Divorțul dintre Ilie Nastase și Ioana…

- Divortul dintre Ioana si Ilie Nastase nu va fi unul amiabil. Daca cu celelalte patru neveste s-a despartit pasnic, acum fostul tenisman isi ascute coltii si ii cere sotiei cu numarul cinci cadourile inapoi. Partajul nu e unul nesemnificativ, pentru ca Ioana nu era deloc saraca atunci cand l-a cunoscut…

- Deși au existat diverse speculații legate de relația lor, Ioana Simion a intrat in casnicia cu Ilie Nastase cu o zestre impresionanta. Soția tenismenului este obișnuita cu lumea afacerilor și deține proprietați și bunuri extrem de valoroase.

- Divorțul oficial dintre Ilie Nastase (74 de ani) și Ioana Simion (44 de ani) e tot mai aproape. Soția lui Nasty a mers la Judecatoria Harșova pentru a depune actele necesare ruperii mariajului. Marți, 2 martie, Ioana Simion a mai facut un pas decisiv spre divorț. ...

- De-a lungul carierei sale de jucator in circuitul ATP, „Nasty“ a luat opt titluri in era Open. La cum ia deciziile in viata sa personala insa, inclusiv la 74 de ani, bilantul fostelor neveste il poate depasi, in curand, pe cel al titlurilor cucerite pe teren.

- Ioana Simion (45 de ani) și Ilie Nastase (74) vor divorța. Decizia vine la doua luni dupa ce fostul mare jucator de tenis și-a agresat fizic soția. Divorțul va fi oficializat la tribunal, dupa cum și-a dorit Ilie Nastase. Ioana spune ca s-a gandit la aceasta decizie in ultimele doua luni și ca va ii…

- Ioana Simion a confirmat desparțirea de Ilie Nastase. Soția fostului tenismen a declarat la Antena Stars, in exclusivitate, ca a depus deja actele de divorț, iar decizia a fost indelung gandita vreme de doua luni. Iata din ce cauza s-au inrautațit lucrurile in relația lor, dupa ce episodul violent care…

- Ioana Nastase Simion (44 de ani) declara ca a fost batuta de soțul ei, Ilie Nastase (74 de ani), fost lider ATP. Se pare ca scandalul ar fi pornit de la un fost iubit al Ioanei. CONTEXT: Casnicia lui Ilie Nastase cu Ioana Simion a fost problematica de la inceput. Cei doi s-au cununat religios in luna…