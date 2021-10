Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi de premierul desemnat Dacian Ciolos au fost audiati marti in comisiile parlamentare de specialitate. Toți miniștrii au primit aviz negativ, mai puțin Catalin Drula, propus la ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Avizul comisiilor este unul consultativ, iar votul asupra…

- ,,Ioana Mihaila trebuie retrasa de urgenta, inaintea audierii din comisii! Asta, daca Ciolos si USR mai au vreun dram de bun-simt! Nu poti propune la Sanatate aceeasi persoana care, din iulie pana in septembrie, a ignorat avertizarile repetate de la specialistii din tara, institutii europene si chiar…

- Catalin Drula este singurul ministru avizat favorabil pana in acest moment din guvernul propus de Dacian Cioloș, dupa ce avizul negativ nu a intrunit destule voturi. Parlamentarii din comisii au propus votul pe „aviz negativ”, care a primit doar 12 voturi „pentru”, in timp ce au existat 8 voturi „impotriva”…

- Candidatii propusi de premierul desemnat Dacian Ciolos pentru functiile de ministri sunt audiati marti in comisiile de specialitate. Primii programati au fost candidatii de la Cultura si Sport, Iulia Popovici si Tudor Pop, care au primit aviz negativ. Seria va fi incheiata de Ioana Mihaila, propusa…

- Remus Mihalcea, deputat PSD de Argeș reacționeaza cu privire la inițiativa celor de la USR de a o propune pe Ioana Mihaila drept ministru a sanatații. Astfel, deputatul spune ca PSD nu va vota lista de miniștri pe care Dacian Cioloș a propus-o. Miniștrii #USR de #Sanatate sunt principalii vinovați…

- PSD cere institutiilor statului sa se sesizeze si sa ancheteze modul in care a gestionat Ioana Mihaila, fost ministru al Sanatatii, inclusiv faptul ca demnitarul ar fi „ratat” achizitia de teste COVID-19 in valoare de 4,7 milioane de euro.

Ministrii USR PLUS isi depun mandatele, luni, dupa o sedinta interna in care au stabilit ca nu mai pot ramane in Guvernul condus de liberalul Florin Citu.