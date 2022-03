Investiție importantă pentru Sânpetru de Câmpie Conducerea Primariei comunei Sanpetru de Campie anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de alimentare cu apa in comuna Sanpetru de Campie, județul Mureș", propus a fi amplasat in județul Mureș, comuna Sanpetru de Campie, sat Tușinu și sat Sangeorgiu de Campie. Potrivit unui comunicat, informațiile privind … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O casnicie perfectata intre parintii a doi tineri la Targul Fetelor de pe Muntele Gaina, in judetul Alba, in urma cu 54 de ani, s-a transformat intr-o frumoasa poveste de dragoste intre Maria si Laurentiu Nasca, care acum locuiesc in comuna Sanpetru de Campie, din judetul Mures. Maria, nascuta in localitatea…

- Conducerea Primariei comunei Ațintiș a demarat, in data de 28 ianuarie 2022, o licitație estimata la suma de 2.470.887 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor din cadrul proiectului "Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnaziala Ațintiș, din comuna Ațintiș, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Doi barbați și doi adolescenți au fost implicați intr-un accident mortal intre localitațile Sanmihaiu de Campie și Miceștii de Campie, in aceasta seara. Din nefericire, cei doi tineri și-au pierdut viața. Șoferul volanului, un barbat de 32 de ani din Sanpetru de Campie și celalalt barbat aflat in dreapta,…

- Un grav accident feroviar, care s-a soldat cu decesul a doi copii și ranirea a doi adulți, s-a produs duminica, 16 ianuarie, pe DJ 162, in localitatea Miceștii de Campie, a informat Ziar de Bistrița. A fost activat Planul rosu de interventie, potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului și…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara, pe Drumul Județean 162, in localitatea Miceștii de Campie. Doi minori și-au pierdut viața. Din primele informații, un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Sanpetru de Campie județul Mureș, in timp ce se deplasa pe Drumul Județean 162, la…

- Pompierii din cadrul Secției de Pompieri Sarmaș au intervenit astazi la un accident rutier petrecut in localitatea Satu Nou, comuna Sanpetru de Campie. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In mașina se afla, incarcerat, un barbat, conștient. Pompierii au acționat pentru degajarea…

- Un barbat din Sanpetru de Campie s-a ales cu dosar penal inca din prima zi The post A inceput noul an cu stangul! Un barbat din Mureș, beat crița la volan, s-a rasturnat cu mașina pe DN 16, la ieșire din Sanpetru de Campie appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: A inceput noul an cu…

- Conducerea Primariei comunei Livezeni anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de canalizare ape uzate in localitatea Livezeni, județul Mureș – relocare rețele" propus a fi amplasat in comuna Livezeni, satul Livezeni. Potrivit unui…